Stiri pe aceeasi tema

- Concursul ”Survivor Romania” a inceput de cateva saptamani, iar lupta pentru supraviețuire a schimbat fața vedetelor, care de-a lungul anilor au investit mult in capitalul de imagine, fie bani la saloane, fie timp in a-și face mici modificari la imaginile urcate pe Internet, ce acum au ieșit la iveala.…

- Mircea Barbulescu a oferit un interviu in exclusivitate pentru Antena Stars despre momentul cand a aflat ca are leucemie și chinurile groaznice la care l-a supus boala. Celebrul designer a vorbit deschis despre cea mai crunta perioada din viața lui.

- Calatorii care sosesc in Bulgaria cu avionul, pe uscat sau pe mare este necesar sa prezinte un test PCR covid-19 - incepand de la 29 ianuarie si pana la sfarsitul lui aprilie -, a anuntat Ministerul bulgar al Sanatatii, in contextul in care aceasta fosta tara comunista din Balcani incearca sa opreasca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a decis sa il inlocuiasca pe adjunctul Poliției Capitalei, Radu Gavriș, dupa ce omul legii a fost surpins, la un control, alaturi de mai mulți procurori, intr-un restaurant din centrul Bucureștiului, unde au fost aplicate amenzi pentru incalcarea restricțiilor…

- Ieri a avut loc tragerea la sorți a jocurilor din play-off-ul și play-out-ul Ligii 1 feminin. De asemenea, s-a organizat și tragerea la sorți pentru Seria 3 din Liga 2 Feminin, care nu a disputat jocuri in prima parte a sezonului. Liga 1 feminin este programata sa reinceapa pe 14 martie, cu prima etapa…

- Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat intr-un interviu acordat AGERPRES, la incheierea mandatului sau, ca economia Romaniei are perspective stralucitoare, dar dezvoltarea acesteia este incetinita de infrastructura limitata, relateaza pe larg AGERPRES. El a afirmat…

- Lupta impotriva coruptiei in toate institutiile statului este unul din obiectivele cheie mentionate de presedintele Maia Sandu vineri, 15 ianuarie, in cadrul unei intalniri cu corpul diplomatic, cu prilejul Zilei Diplomatului, transmite IPN.

- Autoritatile municipale continua lupta cu gheretele neautorizate din Capitala care strica imaginea orasului. Unii agentii economici, ale caror autorizații au expirat, le-au evacuat cu forțele proprii, alti au inchis usile si le-au lasat in voia sortii.