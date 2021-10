Un porumbel care a rămas agăţat de un cablu, salvat cu ajutorul unei drone Un porumbel care s-a prins și a stat atarnat 12 ore de un cablu de inalta tensiune a fost salvat de o drona și un pic de ingeniozitate. Operațiunea a avut loc in Peru, informeaza Digi24 . Localnicii au sunat la poliție ca sa ajute pasarea. Agenții nu s-au putut urca pe scara, așa ca au gasit o alta varianta. Au luat o drona și au prins de ea, cu banda adeziva, un cuțit. Au folosit aparatul de zbor astfel imbunatațit sa taie firul in care se prinsese porumbelul. Pasarea a cazut pe acoperișul unei case. De acolo a fost recuperata și a fost dusa la un centru pentru animale abandonate ca sa fie ingrijita. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

