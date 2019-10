Un portret al lui Mozart la varsta de 13 ani, unul dintre putinele pictate in timpul vietii sale, care inca face parte dintr-o colectie privata, va fi scos la vanzare de Christie's pe 27 noiembrie la Paris si ar putea fi adjudecat cu o suma cuprinsa intre 800.000 si 1,2 de milioane de euro, a anuntat marti casa de licitatii, citata de AFP. Lucrarea, atribuita maestrului veronez Giambettino Cignaroli si care dateaza din ianuarie 1770, a fost pictata in urma succesului urias al unui concert de orga sustinut de ''copilul-minune'' la Verona in acel an. "In general, numele pictorului…