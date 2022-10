Stiri pe aceeasi tema

- Aliații occidentali ai Kievului analizeaza posibilele strategii ale Kremlinului, care includ terorizarea civililor ucraineni sau perturbarea infrastructurii critice europene, precum și continuarea amenințarilor cu armele nucleare, cu scopul de a caștiga timp și de a evita o infrangere dureroasa a forțelor…

- Comunicat Municipiul Aiud: Ziua Europeana a Limbilor, marcata in școlile aiudene Incepand din anul 2001, la data de 26 septembrie este marcata Ziua Europeana a Limbilor. Scopul acestei zile este de a promova plurilingvismul ca instrument esențial și necesar de comunicare intre popoare, dar si un instrument…

- Guvernul cumpara 16 locomotive care pot atinge 200 de km/h. Exista riscul ca Romania sa ramana fara trenuri pana in 2023 Guvernul aproba joi achiziția a 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile sa circule cu o viteza de la 160 la 200 de kilometri la ora si sa tracteze pana la…

- FOTO VIDEO| PRIMA ZAPADA DIN ALBA, in acest sezon: A nins peste Țara Moților PRIMA ZAPADA DIN ALBA, in acest sezon: A nins peste Țara Moților Prima zapada din acest sezon s-a inregistrat astazi, 18 septembrie, in comuna Horea din județul Alba. Așa cum reiese și din imaginile postate in mediul online,…

- Boul ros si-a vazut ursitul, dar nu i-a placut deloc ! Pe fundul ceaunului daruit de cei de la Forta Dreptei, unde se poate vedea viitorul ca in oglinda fermecata din povestea Alba ca Zapada, nu aparea el in 2024 cu banderola de primar, ci SoloMan. Dar deputatul nu era deloc zambitor si prietenos, ci…

- Alba ca Zapada de Vaslui a fost una din miresele care au organizat petreceri de nunta in Vaslui, weekendul trecut. Un moment inedit a fost obiceiul furatului miresei, „raufacatorii" fiind un grup de motociclisti. Scenele furatului miresei s-au petrecut noaptea, la lumina farurilor, dar si in sunetul…

- Dupa succesul pe care l-a avut cu serialul „Vlad” de la Pro TV, Adrian Nartea a revenit pe platourile de filmare. De data aceasta, nu este vorba despre un serial. Actorul joaca in primul SF romanesc, „Voyager”, regizat de Ilinca Neagu, iar pentru pregatirea personajului sau, un astronaut, a apelat și…

- „De fiecare data cand imbracam costumele ne transformam, trecem intr-o alta lume, a copiilor. Cea mai frumoasa și mai pura, plina de emoții sincere. Copiii se emoționeaza atat de tare cand ii vad pe Mickey, Minnie, pe cațelușul Marshall, pe Elsa sau Anna ori pe colorata și vesela prințesa Unicorn incat…