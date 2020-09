Un portavion american traversează zona strategică a strâmtorii Ormuz Un portavion american a traversat vineri stramtoarea Ormuz, o artera strategica pe care Iranul ameninta cu regularitate sa o blocheze, intr-un moment in care la randul sau Washingtonul ameninta sa reimpuna sanctiuni internationale impotriva Teheranului, relateaza AFP.



Portavionul USS Nimitz, insotit de doua crucisatoare cu rachete si un distrugator, 'a incheiat la 18 septembrie traversarea stramtorii Ormuz pentru a intra in Golf', a indicat Flota a V-a americana intr-un comunicat.



Nimitz, primul portavion american ce traverseaza regiunea dupa decembrie 2019, va… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

