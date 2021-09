Stiri pe aceeasi tema

- Portarul Marian Aioani, de la FCV Farul Constanta, s-a accidentat la antrenament in cantonamentul de la Mogosoaia al nationalei Romaniei si a devenit indisponibil pentru partida pe care tricolorii o vor sustine, miercuri, 8 septembrie, la Skopje, cu Macedonia de Nord, in preliminariile Campionatului…

- Un tanar de 37 de ani a fost condamnat cu pedeapsa la moarte, dupa ce a ucis un vanzator pe care l-a jefuit. Barbatul le cere acum judecatorilor sa ii indeplineasca ultima dorința pentru a muri impacat, deși știe cat de mult a greșit. Specialiștii vorbesc acum despre o incalcare a drepturilor daca dorința…

- Pana astazi, 34.305 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. In intervalul 05.08.2021 (10:00) – 06.08.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 5 decese (4 barbați și 1 femeie), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați…

- Un baiat in varsta de doar 9 ani a fost ranit grav, dupa ce o creanga dintr-un copac a cazut peste el, dupa un vant puternic. Incidentul a avut loc in municipiul Galați. O creanga rupta dintr-un copac a cazut peste un copil de 9 ani In momentul incidentului, copilul se afla impreuna cu mama […] The…

- Federatia engleza de fotbal (FA) a primit o amenda de 30.000 de euro din partea UEFA pentru incidentele provocate de suporterii sai in cursul partidei Anglia - Danemarca (2-1 dupa prelungiri) din semifinalele EURO 2020, disputata pe stadionul Wembley din Londra, informeaza EFEE. Intr-un comunicat postat…

- Certificatele COVID-19 pentru calatoriile in UE se pot descarca din portalul https://certificat-covid.gov.ro/ Important: 1. Certificatul este gratuit. 2. In cazul minorilor sub varsta de 14 ani, este necesar acordul parinților. 3. Timpul de generare a certificatului poate fi de la cateva secunde, pana…

- O mașina de la salubrizare a accidentat mortal, joi, o persoana care era intinsa pe carosabil, pe DN 5 București - Giurgiu, la ieșirea din localitatea Calugareni, pe sensul catre comuna Adunații Copaceni, din județul Giurgiu, potrivit mediafax.ro. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Proprietarul unei masini parcate miercuri seara, langa campusul studentesc din Galati, si-a gasit masina distrusa in totalitate de un copac gros, de 20 de metri, care s-a prabusit peste ea. Acum, barbatul vrea sa dea in judecata autoritatile pentru a-si recupera paguba.