- Tragedie in fotbalul belgian. Un portar de 25 de ani s-a prabușit din senin pe gazon și n-a mai putut fi resuscitat. Arne Espeel, care juca la Winkel Sport B in liga a șaptea, a murit la puțin timp dupa ce a aparat un penalty in meciul cu SK Westrozebeke (2-1). Colegii au sarit sa-i acorde primul ajutor,…

- Doliu in lumea sportului internațional. In urma cu puțin timp, presa internaționala a anunțat decesul unui fotbalist. Este vorba despre unul dintre portarii Belgiei, Arne Espeel. Imediat dupa ce fotbalistul in varsta de 25 de ani a aparat un penalty, s-a prabușit pe teren și a murit.

- La scorul de 2-1 pentru echipa sa, goalkeeper-ul lui Winkel Sport B. Soon, echipa dintr-o liga inferioara belgiana, a parat un penalty și a cazut la pamant, potrivit Realitatea Sportiva. Colegii s-au grabit pentru a-i acorda primul ajutor, medicii au intervenit cu un defibrilator, dar eforturile au…

- Fotbalul spaniol a imbracat haine cernite. Marca a anunțat ca s-a stins Marcos Alonso, fost jucator la FC Barcelona și Atletico, cel de care fanii romani iși aduc foarte bine aminte pentru ca Helmut Duckadam i-a aparat al patrulea penalty in finala de vis de la Sevilla din anul 1986. A murit Marcos…

- Marcos Alonso avea 63 de ani, iar de 2 ani se lupta cu o boala grea. In perioada in care a fost fotbalist, a jucat, printre altele, pentru Barcelona și Atletico. A avut doua perioade la echipa alb-roșie, in timp ce la Atletico a jucat intre 1982 și 1987.A fost selecționat in naționala Spaniei și a…

- Doliu in fotbalul romanesc. O legenda a unui mare club a murit: „Vei apara penalty-uri executate de Pele in Ceruri”. Același club a mai pierdut de curand doua din legendele sale. Parca este un blestem. Doliu in fotbalul din Romania. A murit o legenda a unui mare club Este doliu in fotbalul din Romania…

- Legendarul Pele a murit la varsta de 82 de ani, dupa o lupta dura cu cancerul.Pele este considerat de mulți specialiști cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Nascut pe 23 octombrie 1940, legendarul brazilian a debutat la profesioniști la varsta de 15 ani, in tricoul lui Santos, și, la 16 ani…

- Este zi de doliu in lumea fotbalului din Romania! A murit un mare antrenor de fotbal, la varsta de 59 de ani. Anunțul trist despre moartea fotbalistului a fost dat de clubul Farul Constanta.. In aceste momente, o țara intreaga il plange pe fostul mare antrenor de fotbal.