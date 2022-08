Un portal de știri socialist s-a „răzgândit” și scrie că limba este ROMÂNĂ „Sa ne iubim limba, cea a parinților si bunicilor – limba moldoveneasca, limba autentica a statului moldovenesc. Si sa nu ne aplecam sub trendurile trecatoare ale vremii”, a scris Igor Dodon pe pagina sa de pe o rețea de socializare, anunța portal socialist de știri a-tv.md In același timp, daca un utilizator ar cauta portalul a-tv.md pe google, ar da de un rezultat „surprinzator”. Amintim ca Dodon și PSRM insista in continuare pe teza stalinista conform careia limba moldoveneasca ar fi „diferita” de limba romana, iar moldovenii ar fi „ne-romani”. Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

