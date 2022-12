Stiri pe aceeasi tema

- Un boldoexcavator a luat foc in curtea unei gospodarii din Șendriceni Un boldoexcavator care efectua lucrari intr-o gospodarie din localitatea Stracova, comuna Șendriceni, a luat foc, in urma cu puțin timp. Șoferul a observat ca iese fum de sub cabina, a oprit utilajul și a sunat la 112. La fața locului…

- Excursiile cu rulota ofera libertatea de a te caza oricand și oriunde dorești, ceea ce le face sa fie apreciate de foarte multe persoane. Poți sa pornești la drum fara sa mai depinzi de trenuri, autocare sau alte mijloace de transport și fara sa te mai intereseze capacitatea sau costurile de cazare…

- Curtea de Apel Craiova a condamnat definitiv doi barbati acuzati ca, pe 5 septembrie 2019, au plasat trei bancnote de 500 de euro false in trei statii peco din Orsova, Drobeta Turnu Severin si Strehaia. Inculpatii au fost condamnati la trei ani si opt luni, repectiv trei ani si doua luni de inchisoare…

- Ajunși la fața locului, polțiștii au descoperit ca realitatea este cu totul alta. Pe fondul unui scandal, barbatul a fost cel care a batut-o și a amenințat-o pe femeie, astfel ca pe numele lui a fost emis un ordin de protectie provizoriu, fiind intocmit si dosar penal pentru violenta in familie si amenintare.Mai…

- In ședința de Guvern se va aproba proiectul de hotarare pentru suplimentarea fondurilor pentru exproprierile proprietarilor aflați pe coridorul Drumului Expres Craiova-Pitești. Proiectul se refera la suplimentarea pe anul 2022 a sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea Guvernului…

- Comisarii Garzii de Mediu Suceava si politistii au facut controale la mai multi operatori economici si au constatat trei infractiuni, care vizeaza legislatia de mediu. Unei firme i-a fost suspendata activitatea, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Un barbat a gasit un obuz din cel de-a doilea Razboi Mondial in timpul efectuarii lucrarilor agricole in curtea casei sale din localitatea Rascaieți, raionul Ștefan Voda, la 12 octombrie curent.

- Un planor, in care se afla o persoana, s-a prabușit in curtea unei locuințe din Craiova, in cartierul Popoveni. Persoana care se afla la bordul planorului, o minora de 17 ani a fost gasita, de catre echipajele de intervenție, conștienta, cu politraumatisme și a fost transportata la spital. Tanara se…