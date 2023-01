Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse l-au declarat vineri "agent al strainatatii" pe popularul actor Arthur Smolianinov, care a afirmat ca este gata sa lupte alaturi de trupele ucrainene impotriva Moscovei, informeaza AFP.

- Rabinul-sef exilat al Moscovei spune ca evreii ar trebui sa paraseasca Rusia cat mai pot, inainte de a deveni tapi ispasitori pentru problemele cauzate de razboiul din Ucraina, relateaza The Guardian. „Cand ne uitam inapoi la istoria Rusiei, ori de cate ori sistemul politic era in pericol, vedeai ca…

- O linie de comunicații creata intre armatele Statelor Unite și Rusiei la inceputul razboiului Moscovei impotriva Ucrainei a fost folosita o singura data pana acum, a declarat un oficial american pentru Reuters, relateaza News.az. Oficialul, care a vorbit sub condiția anonimatului, a spus ca Statele…

- Rusia a lansat valuri de lovituri cu rachete in toata Ucraina, chiar daca liderii G20, inclusiv ministrul sau de externe Serghei Lavrov, s-au intalnit la Bali. Autoritațile ucrainene au declarat ca este un alt atac planificat care vizeaza infrastructura energetica a țarii, potrivit The Guardian. Radiodifuzorul…

- Yum Brands Inc. a anunțat luni ca a vandut restaurantele și franciza KFC din Rusia unui cumparator local, in condițiile in care una dintre cele mai mari companii de restaurante din lume intenționeaza sa iasa complet de pe aceasta piața din cauza invaziei Moscovei in Ucraina, transmite The Moscow Times.…

- Un nou val de explozii este raportat marți dimineața in mai multe orașe din Ucraina, la o zi dupa ce Rusia a atacat cu drone kamikaze mai multe orașe. Forțele armate rusești continua sa atace regiunea Kiev, sirenele de raid aerian sunand de aproximativ trei ore – a raportat, marti dimineata, Oleksi…