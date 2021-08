Un popor mai bun decât ar merita Guvernul 1. Daca vrei sa te antipatizeze toata lumea, spui ca nu-i suporți pe trotinetiștii decreștinați, dar ești provaccinare. Și mie imi place ostilitatea. 2. Din pacate, vaccinarea a insemnat polarizare politica, dar marea nenorocire nu a fost vaccinarea, ci digitalizarea. „Sa va inscrieți pe nu știu ce platforma, sa descarcați nu știu ce aplicație!” […] The post Un popor mai bun decat ar merita Guvernul first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

