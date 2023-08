Un popor care își sărbătorește sărăcia Incepe o noua saptamana de munca, in care toata lumea va vorbi despre zilele libere de Sf. Maria. Nașul se sfatuiește cu finul, baieții cauta city-break-uri in Grecia, Bulgaria sau cazari mai ieftine pe Litoralul nostru ori la munte, alții merg la rude, la țara. Vreau sa știu ce fac decreștinații de la Rezist inainte […] The post Un popor care iși sarbatorește saracia first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

