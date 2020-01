Un poodle rătăcit în Irlanda de Nord a fost regăsit de către stăpânii lui la 800 de kilometri de casă Moses a fost incantat sa se reuneasca cu stapanii lui, dupa aventura de sase saptamani pe o nava. El plecase de acasa si se ratacise in data de 5 Decembrie. Catelul a fost cautat de intreaga comunitate care il cunostea, iar localnicii au initiat chiar si o campanie pentru depistarea lui, intitulata "Ajutati-ne sa il gasim pe Moses", potrivit presei britanice. Patrupedul se imbarcase la bordul unei nave, catre Anglia. In calatoria istovitoare din Belfast pana in Anglia, Moses a suferit profund, mai ales ca nu isi gasea stapanul. In aventura lui, blana lui a avut de suferit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

