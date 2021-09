Stiri pe aceeasi tema

- Vizibil emotionata, purtand o casca pe cap, tanara a urcat in nacela alaturi de prietenul ei, sergentul major Andrei Calimandruc, iar cand aceasta a ajuns la inaltimea maxima baiatul a ingenuncheat si a oferit inelul alesei inimii sale. In acest timp, colegii pompierului desfasurau la sol o pancarta…

- Explozie urmata de un incendiu uriaș, la un bloc in construcție din București. Fumul gros a fost vizibil de la kilometri distanț. Momentul in care acoperișul blocului din București a explodat: Secretarul de Stat Raed Arafat a declarat, la Antena 3, ca blocul este unul in proces de construcție, iar…

- Cei 85 de ani de la infiintarea primei structuri militare de pompieri din judetul Bihor, "Compania de Pompieri Oradea", in prezent Detasamentul 1 de Pompieri, au fost sarbatoriti miercuri de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bihor printr-o sedinta festiva, o expozitie tematica si exercitii…

- Un salvamar din Costinești a fost snopit in bataie de patronul firmei care l-a angajat. Agresorul deține jumatate din firma de salvamari și, in paralel, este și angajat la ISU Dobrogea. Colegii victimei spun ca asemenea incidente au mai avut loc de-a lungul timpului. Tanarul salvator a depus plangere…

- trei persoane, printre care și un copil, au fost ranite duminica dupa-amiaza, in urma unui accident de circulație ce a avut loc pe raza localitații clujene Mera. Inspectoratul pentru Situații de Urgența al județului Cluj a intervenit in comuna Baciu, localitatea Mera, la un eveniment rutier, la fața…

- O bistrițeanca a auzit mieunaturi dintr-un loc greu accesibil. A chemat poliția, care a solicitat pompierii in sprijin. Povestea are final fericit: cinci suflețele au fost salvate și acum iși cauta case iubitoare. Sunt protectori și salvatori și vin in intampinarea nevoilor TUTUROR: chiar și a necuvantatoarelor.…

- La fata locului, intervin sase subofiteri din cadrul Pichetului de Pompieri Nave Operative Crisan.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Delta" intervine in aceste momente in localitatea Crisan din judetul Tulcea pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la anexa unei pensiuni.La fata locului, intervin…