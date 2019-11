Un pompier "piroman", acuzat de poliţie că ar fi provocat în mod intenţionat şapte incendii Tanarul de 19 ani lucra pentru serviciul de pompieri din statul australian New South Wales. Acuzatia a fost formulata in momentul in care peste 100 de incendii continua sa faca ravagii pe coasta de est a Australiei si peste o mie de pompieri incearca sa le tina sub control.



El a fost vazut provocand un incendiu marti, in apropiere de Bega, la 509 de kilometri sud de Sydney, si apoi intorcandu-se sa lupte impotriva flacarilor ca parte a unitatii sale de pompieri voluntari, a declarat politia intr-un comunicat. Tanarul a fost de asemenea acuzat ca a declansat alte sase incendii din… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

