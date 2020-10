Stiri pe aceeasi tema

- Un pompier in varsta de 46 de ani, din județul Valcea, a murit in urma infectarii cu Sars Cov-2. Gheorghe Romeo Banu, angajat ca subofițer operativ principal din septembrie 2006 la Garda de Intervenție...

- Un copil de doar 4 ani a murit din cauza noului coronavirus. Conform datelor oficiale, acesta prezenta comorbiditați accentuate.Citește și: SURSE - 'Șoptitorii' lui Orban, puși pe lista la alegerile parlamentare: framantari mari in PNL Dintre acestea, 1 deces a fost inregistrat la categoria…

- Surse medicale au declarat ca Nelu Stoian, fratele manelistului Florin Salam, a murit in aceasta seara. Acesta era internat in spital de aproximativ doua luni și era infectat cu noul coronavirus. Fratele manelistului Florin Salam se afla in internat la secția de Terapie Intensiva a Spitalului…

- Un pacient confirmat cu noul coronavirus a murit dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 6 al al Spitalului de Neurochirurgie din Iași. La fața locului au ajuns echipajele de criminaliști, scrie ziarul Buna Ziua Iași.Barbatul in varsta de 55 de ani era internat in secția de Terapie Intensiva laNeurochirurgie,…

- Un medic de 44 de ani din Timisoara a murit dupa ce s-a infectat cu noul coronavirus. Doctorul Cristian Milicin era intubat de cateva zile pe Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara.Medicul s-a infectat cu noul coronavirus in urma cu aproape…

- Medicul Virgil Musta a mentionat ca potrivit noilor reglementari legale, orice persoana depistata ca fiind infectata cu noul coronavirus are obligatia sa se interneze minim 24 de ore in spital pentru evaluare, perioada in care i se fac o serie de analize care arata intensitatea sindromului inflamator…