Un pompier drogat a spulberat o fetiță de 8 ani de pe trecerea de pietoni O fetița a fost lovita pe trecerea de pietoni, in Maramureș. Șoferul, un tanar pompier, a fost detectat pozitiv la testul de droguri. Un pompier a lovit o fetița pe o trecere de pietoni, in Maramureș. In varsta de 8 ani, victima este in acest moment internata la spital. Fetița ieșise de la școala și […] The post Un pompier drogat a spulberat o fetița de 8 ani de pe trecerea de pietoni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incident grav a avut loc in Maramureș, in care o fetița de 8 ani a fost lovita de o mașina in timp ce traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc in timp ce minora ieșea de la școala, iar tanarul șofer, in varsta de 24 de

- Un pompier drogat a fost lovit cu mașina o fetița de 8 ani, in Maramureș, chiar pe trecerea de pietoni. Fetița ieșea de la școala și a incercat sa traverseze regulamentar strada pe zona special marcata corespunzator.Un tanar de 24 de ani, pompier in cadrul ISU Maramures de aproximativ 8 luni, circula…

- Clipe șocante in fața unei școli din Maramureș! O fetița, in varsta de 8 ani, a fost implicata intr-un accident cumplit. Un pompier, testat pozitiv la consumul de droguri, a lovit-o pe trecerea de pietoni. Oamenii legii se ocupa de cercetarea cazului.

