Stiri pe aceeasi tema

- Vizibil emotionata, purtand o casca pe cap, tanara a urcat in nacela alaturi de prietenul ei, sergentul major Andrei Calimandruc, iar cand aceasta a ajuns la inaltimea maxima baiatul a ingenuncheat si a oferit inelul alesei inimii sale. In acest timp, colegii pompierului desfasurau la sol o pancarta…

- Un pompier militar de la Detasamentul din Petrosani si-a cerut iubita de sotie in nacela autoscarii cu care se intervine la incendii, evenimentul petrecandu-se la 35 de metri inaltime, a informat miercuri Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara. Vizibil emotionata, purtand o casca pe…

- Cerere de casatorie inedita in Petrosani și-a cerut iubita de sotie in nacela autoscarii cu care se intervine la incendii, iar evenimentul a avut loc 35 de metri inaltime ,se arata intr-un comunicat al ISU Hunedoara. Sergentul major din cadrul ISU Hunedoara Andrei Calimandruc a ingenuncheat si a oferit…

- Ionuț Gojman a fost pe rand concurent la „Insula Iubirii”, iar apoi ispita, in cadrul aceluiaș show. Din pacate, tanarul nu a reușit sa ajunga la inima niciunei domnișoare din emisiune, insa a cucerit-o definitiv pe Silvia, cea care dupa doi ani de relație l-a facut tata. Acesta a postat pe Facebook,…

- Vadim Curmei pleaca de la șefia Agenției de Intervenție și Plați pentru Agricultura. Anunțul a fost facut astazi, intr-o postare pe pagina sa de Facebook. Acesta spune ca a venit momentul sa faca un nou pas in cariera și ca in urmatoarea perioada va fi numit intr-o funcție de mare responsabilitate.…

- Interventie in Portul Constanta, la Dana 44.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in aceasta seara, in municipiul Constanta.Conform primelor informatii, o persoana care se afla la inaltime este inconstienta, in Dana 44 din Portul Constanta. Misiunea este in…

- Bibliotecarul Avram Iancu care a plecat vineri spre Lacul Balaton, din Ungaria, pentru a stabili un nou record mondial la inot de anduranta a anunțat pe pagina de Facebook ca nu a mai putut strabate acest lac din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Din imaginile postate pe pagina sa de Facebook, se…

- Potrivit ISU Iasi, au fost doua victime incarcerate, care, din pacate, nu au putut fi salvate. A treia victima a accidentului, un barbat in varsta de 30 ani, care a suferit un traumatism toraco-abdominal, va fi transportat la un spital din Iasi.