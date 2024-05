Un pompier clujean și câinele lui au salvat o cățelușă prinsă sub o casă! Au săpat 8 ore ca să o salveze! Rareș Urs și cainele sau, Max au participat anul trecut la o misiune de salvare a victimelor cutremurului din Turcia. Eroul cu patru labuțe și partenerului lui au reușit printre altele, recent sa salveze și un cațel prins sub daramaturi dupa 8 ore de cautari și un tunel sapat pe o lungime de 6 metri. Cațelușa de vanatoare a intrat intr-o vizuina de vulpi și nu a mai reușit sa iasa de acolo. „In familia Urs, exista doi salvatori. Rareș și cațelul sau, Max. Anul trecut au luat parte impreuna la copleșitoarea misiune de cautare a victimelor cutremurului din Turcia. S-au specializat pe astfel de intervenții… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

