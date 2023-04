Stiri pe aceeasi tema

Un incendiu a izbucnit, miercuri seara, intr-un bloc de pe Bulevardul Ferdinand din București. Din fericire, nici o persoana nu a fost ranita.Potrivit informațiilor STIRIPESURSE.RO, focul a izbucnit intr-un apartament, intr-o camera, și s-a extins pe balconul locuinței, ceea ce a generat un fum gros.

Un incendiu s-a produs, marti seara, la o nava aflata in zona de ancoraj numarul 1 a Portului Constanta, focul izbucnind in zona spatiilor de locuit. Nu au existat persoane ranite.Autoritatea Navala Romana a transmis, printr-un comunicat de presa, ca un incendiu a izbucnit la bordul unei nave sub…

Șase persoane au murit, dintre care doi copii, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-o cladire cu mai multe etaje din centrul Moscovei, a anunțat marți seara tarziu ministerul rus pentru situații de urgența, informeaza Rador.

Un incendiu izbucnit la o centrala termica a unei locuinte din Satu Mare a cuprins si un atelier mecanic, pompierii actionand mai bine de trei ore pentru a stinge flacarile. Interventia a fost ingreunata de vantul puternic si de functionarea necorespunzatoare a hidrantilor stradali, informeaza news.ro.

Un barbat, in varsta de 65 de ani, din localitatea Brehuesti, a ajuns la spital cu arsuri pe maini, in urma unui incendiu care a izbucnit, sambata, in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani.

Un incendiu a izbucnit, marti dupa-amiaza, la un autobuz care transporta 25 de persoane, intre care 20 de elevi, pe o sosea din judetul Bihor. Pasagerii s-au evacuat la timp, iar pompierii au intervenit pentru stingerea focului izbucnit la compartimentul motor al autovehiculului, informeaza News.ro.

Un incendiu, care a izbucnit intr-o piața de materiale de construcții din regiunea Moscova, s-a extins pe o suprafața de peste 2.000 de metri patrați, scrie Rador.

Zeci de persoane au fost evacuate, marti dupa-amiaza, dintr-un bloc cu 10 etaje din municipiul Arad in care a izbucnit un incendiu cu degajari mari de fum pe casa scarii, potrivit Agerpres.