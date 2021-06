Un ''Pompei în miniatură'', descoperit în Verona O cladire din perioada Romei Antice, comparata de specialisti cu "un Pompei in miniatura", a fost descoperita cu ocazia excavarilor organizate in locul in care se afla un fost cinematograf din orasul Verona, in nordul Italiei. Descoperirea a fost facuta in timpul sapaturilor din subsolul cinematografului Astra, care este renovat dupa ce a fost abandonat timp de 20 de ani. Cu ''fresce magnifi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- O cladire din perioada Romei Antice, comparata de specialisti cu "un Pompei in miniatura", a fost descoperita cu ocazia excavarilor organizate in locul in care se afla un fost cinematograf din orasul Verona, in nordul Italiei, informeaza marti cotidianul britanic The Guardian. Descoperirea…

