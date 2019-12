Un pom de Crăciun din ramuri carbonizate a fost instalat în Sydney, drept simbol al distrugerilor provocate de incendii Un pom de Craciun confectionat din ramuri carbonizate si alte resturi ramase in urma incendiilor de vegetatie a fost instalat in principalul cartier financiar din Sydney in semn de amintire pregnanta a incendiilor devastatoare care au facut ravagii in multe regiuni din Australia, informeaza Reuters.



Copacul este realizat si decorat cu busteni arsi, o bicicleta parjolita, o alarma pentru incendiu distrusa si alte obiecte casnice deteriorate si este inconjurat de cadouri ambalate in hartie stralucitoare rosie, argintie si aurie.



Incendiile au provocat decesul a sase persoane… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

