Un pom de Crăciun al „invincibilității” urmează să fie instalat la Kiev Un pom de Craciun al „invincibilitații” va fi instalat in capitala ucraineana Kiev. Bradul va avea o inalțime de 12 metri și va fi „decorat cu lumini care economisesc energia”. Sistemul va fi alimentat de un generator. Anunțul a fost facut miercuri de primarul Vitaly Klitschko, informeaza CNN. In apropierea generatorului va fi instalat un punct de incarcare pentru ca oamenii sa iși poata alimenta telefoanele, iar dupa ce va trece Craciunul, compania care a furnizat generatorul il va dona forțelor armate ucrainene, potrivit postarii lui Klitschko pe rețelele de socializare. Bradul va fi amplasat… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

