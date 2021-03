Stiri pe aceeasi tema

- In data de 17 martie a.c, polițiștii din cadrul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Post-ul DAMBOVIȚA: O femeie a fost prinsa copiind la examenul teoretic pentru permisul de conducere apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ajuns la 50 de ani, barbatul din Polonia nu are de gand sa renunțe și s-a inscris din nou la proba teoretica. Cele 192 de incercari eșuate ale barbatului reprezinta un record absolut in zona, potrivit TVP Lodz. Polonia nu are o limita a incercarilor pentru a lua permisul. Candidații au nevoie doar de…

- Liviu Varciu a ramas fara permis de conducere la Buzau. Vedeta de televiziune a fost surprinsa de radar conducand cu 107 m/h in localitate, motiv pentru care s-a ales cu permisul suspendat pentru 90 de zile dar și cu o amenda consistenta. Polițiștii rutieri din Buzau i-au reținut permisul de conducere…

- Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele centralizate informații referitoare la situația epidemiologica: 13948 persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei; 70 persoane confirmate in ultimele 24 de ore; 2855 pacienți vindecați; 257 pacienți internați…

- In cursul nopții trecute, in jurul orei 23.30, polițiștii din cadrul Poliției Oraș Marașești au oprit pentru control un autoturism condus de un tanar, in varsta de 19 ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate s-a stabilit faptul ca tanarul avea permisul de conducere reținut. In cauza a fost…

- La data de 11 ianuarie 2021, in jurul orei 16,00, polițiști rutieri din Aiud l-au depistat pe un barbat de 43 de ani, din Aiud, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Stadionului din municipiu, avand permisul de conducere suspendat. Fața de barbat, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii…

- Comunicat. ”Dat fiind situația prezenta de la nivelul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Suceava, subprefectul județului Daniel Prorociuc, coodonatorul serviciului, face urmatoarele precizari: fosta conducere a SPCRPIV Suceava a informat lucratorii…

- La Serviciul public comunitar regim permise de conducere și inmatriculare a vehiculelor Satu Mare, in ceea ce privește examinarea candidaților in vederea obținerii permisului de conducere, in perioada ianuarie-noiembrie 2020, la proba teoretica au fost examinate 11.118 de persoane, fiind admise 4705…