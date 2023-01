Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin denunta luni livrari de armament tot mai mari catre Ucraina, intr-o convorbire la telefon cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, in contextul in care regatul Unit se pregateste sa trimita tancuri grele Kievului, relateaza AFP. Putin a criticat, in aceasta convorbire…

- Lavrov a precizat, totodata, pentru RIA Novosti ca ideea Kievului de a alunga Rusia din estul Ucrainei si din Crimeea cu ajutorul occidental a fost „o iluzie”.In context, el a aratat ca orice propunere de a pune capat conflictului trebuie sa tina cont de ceea ce el numeste a fi „realitatile de astazi”…

- Aliatul fidel al lui Vladimir Putin - Dmitri Medvedev amenința tarile NATO care ajuta Ucraina in razboi pentru a face fața atacurilor devastatoare ale trupelor ruse.Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, actualul vicepresedinte al Consiliului pentru Securitate Nationala, a avertizat vineri…

- Speranța și spiritul ludic nu l-au parasit pe Zelenski, chiar și dupa 10 luni de razboi dur cu Rusia invadatoare. Zelenski, in varsta de 44 de ani, comedian de televiziune foarte cunoscut in Ucraina inainte de a face tranziția la politica, a parut dornic de glume pe seama lui Putin și a deciziilor pentru…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat vineri la o conferința de presa ca Alianța Atlantica va continua sa susțina Ucraina, marind ajutorul ”neletal”… ”Va ramane alaturi de Ucraina cata vreme va fi nevoie, nu vom da inapoi”, a subliniat inaltul oficial al NATO. O subliniere importanta…

- „Occidentul a facut cațiva pași catre escaladare și incearca mereu sa escaladeze. Nu e nimic nou acolo. Ei alimenteaza razboiul din Ucraina, organizeaza politicieni in jurul Taiwanului, destabilizand piețele mondiale de alimente și energie”, acestea sunt cuvintele liderului de la Kremlin rostite in…

