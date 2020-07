Un politist vine seara acasa Un politist vine seara acasa. Lumina era stinsa, sotia se culcase. Cand sa se bage si el in pat, sotia se scoala si ii cere o aspirina. Politistul se ridica, se imbraca pe intuneric si pleaca la farmacia din colt. Acolo farmacistul il intreaba : – Nu sunteti cumva ofiter de politie ? – Ba da. – Pai, atunci de ce acum sunteti imbracat in pompier? Articolul Un politist vine seara acasa apare prima data in Bewoman.ro . Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ți-e dor de o escapada rapida in stațiunea preferata de vacanța? Mulți dintre noi se regasesc in acest sentiment, mai ales avand in vedere perioada pe care o traversam. Cu toate acestea, daca planuiești sa-ți petreci vara acasa, experții IKEA vin in sprijinul tau și iți prezinta cum iți poți transforma…

- Nelu Tataru a ținut sa menționeze ca nu doar el a trait aceste momente, ci și toate cadrele medicale din spitale. "Copilul nu putea sa spuna nimic cand m-a revazut. Plecasem de acasa cu cinci saptamani in urma, secretar de stat, veneam ministru. Copilul venea la mine, voia sa ma atinga, dar…

- Poluarea aerului reprezinta o problema de actualitate care ne poate afecta viața de zi cu zi. Un lucru care trebuie luat in considerare este faptul ca aerul din casa este, de cele mai multe ori, mult mai poluat decat cel de afara. Praful, mucegaiul, un nivel de umiditate prea crescut, folosirea produselor…

- La data de 5 mai 2020, polițiștii Postului de Poliție Bistra au fost sesizați de catre o femeie din Bistra, cu privire la faptul ca, in noaptea precedenta, pe fondul consumului de alcool, soțul sau ar fi amenințat-o cu violența, fapt care a determinat-o sa paraseasca locuința și sa se refugieze pe…

- Sorin Bontea, caștigatorul Asia Express, este casatorit de 31 de ani cu femeia care i-a daruit doi copii. Aceasta a preferat sa stea departe de camerele de filmat, de-alungul anilor, astfel ca, sunt puține lucruri care se știu despre ea. Cu toate astea, celebrul Chef a facut declarații emoționante pentru…

- Ministrul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbraveanu, a indemnat cetațenii Republicii Moldova sa daruiasca respect lucratorilor din sfera medicala și sa ramana acasa in timpul sarbatorilor pascale.

- Presedintele Klaus Iohannis le-a transmis, miercuri, romanilor, sa respecte restructiile impuse de autoritati, mai ales de Sarbatorile pascale. Pentru a da un exemplu, seful statului a spus ca va face de Pastele catolic, care se sarbatoreste in aceasta duminica. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului…

- ”Daca nici eu nu simt greul, eu nu stateam nici doua ore acasa. Am noroc ca am curte, nevasta mea toata ziua ma pune sa spal prin curte. Imi fac de treaba” , spune fostul fotbalist. Citește și: Inca sase decese din cauza noului coronavirus in Romania. Bilantul mortilor a ajuns la 182…