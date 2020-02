Stiri pe aceeasi tema

- Profesorul clujean Marius Balo, condamnat la 8 ani de inchisoare in China, nu poate fi adus in Romania din cauza epidemiei de coronavirus. Intalnirea comisiei penitenciarului a fost amanata pana dupa data de 9 februarie.Avocatul lui Marius Balo, Eugen Iordachescu, a declarat, luni, corespondentului…

- Judecatorii Curtii de Apel Oradea isi vor suspenda sedintele de judecata zilnic, pe perioada nedeterminata, in intervalul cuprins intre orele 10 si 11, a anuntat intr-un comunicat Biroul de informare si relatii publice al Curtii de Apel Oradea, potrivit Agerpres.Citește și: Daniel Funeriu,…

- Senatorul Vlad Alexandrescu este propunerea USR pentru presedintia Camerei superioare a Parlamentului, a anuntat luni liderul desemnat al senatorilor USR, Radu Mihail, care a precizat ca "se va deschide o perioada de negocieri"."Am avut discutii in cadrul grupului parlamentar de la Senat si…

- Este circ fara margini in familia lui Niculae Badalau. Claudia Patrașcanu, fosta soție a lui Gabi Badalau, l-a dat in judecata pe fiul pesedistului. Lucrurile intre cei doi au degenerat dupa ce s-au desparțit și Claudia Patrașcanu a fost data afara, susține vedeta, abuziv, de la firma soțului, pentru…

- Avocatii lui Liviu Dragnea au cerut, miercuri, la Tribunalul Bucuresti, recuzarea judecatorului care solutioneaza contestatia la executare a pedepsei, formulata de fostul lider social-democrat. Cererea depusa de avocați a fost insa respinsa in urma cu puțin timp.Citește și: Daniel Funeriu,…

- Procurorul desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Dambovita a intocmit rechizitoriul si a dispus trimiterea in judecata a Post-ul DAMBOVIȚA: Polițist al Serviciului inmatriculari vehicule Dambovița, trimis in judecata pentru luare de mita apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Organismul britanic de reglementare in media (Ofcom) a respins marti o plangere depusa de Partidul Conservator impotriva unui canal de televiziune care l-a inlocuit pe premierul Boris Johnson, absent de la o dezbatere despre clima, cu o sculptura de gheata, relateaza AFP si Reuters. Ofcom…

- Parintii adolescentului britanic Harry Dunn, mort in august intr-un accident de motocicleta in care este considerata suspecta sotia unui diplomat american, au initiat o actiune in justitie impotriva Ministerului britanic de externe (Foreign and Commonwealth Office, FCO) si ministrului de externe…