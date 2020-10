Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul a facut experimentul la cererea unor șoferi, in cadrul unei campanii impotriva conducerii sub influența alcoolului, totul fiind filmat, transmite ebihoreanul.ro. El s-a testat inainte de a intra in mașina, aparatul indicand alcoolemie „0”. Ulterior, a folosit dezinfectantul de maini, urcandu-se…

- Piesa The Motans feat EMAA – ”Insula” a fost lansata exclusiv pe frecvențele radio, nefiind disponibila in primele ei zile pe nicio platforma de streaming. Saptamana aceasta a fost lansata ”Insula” sub forma audio pe canalul de YouTube The Motans, iar Denis promite și un clip in curand. “Ma bucur ca…

- Seria iPhone 12 este compusa din iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro si iPhone 12 Pro Max. Acestea difera prin dimensiunea ecranului, performanta chipset-ului si a camerei foto, existenta sau lipsa unor facilitati si pretul. Potrivit Apple, iPhone 12 este cu 11% mai subtire, cu 15% mai mic si cu…

- Ei vor putea face acest lucru deoarece statul Texas, locul unde se afla astronautii, a adoptat inca din 1997 o lege care permite votarea in cosmos. Autoritatile electorale din zona Houston, unde se afla Centrul Spatial Johnson, au creat buletine de vot electronice si criptate care sunt trimise astronautilor…

- Mai mulți elevi de la Colegiul Gheorghe Lazar s-au plans ca au probleme cu ochii dupa ce au stat in clasa cu lampa UV aprinsa timp de trei ore, in loc de 15 minute. Elevii dintr-o clasa de a VII-a au dureri de ochi, senzații de usturime sau vedere in ceața dupa ce au stat... View Article

- Oamenii de stiinta din Statele Unite au constatat ca o reducere de 6 decibeli a volumului mediu al vocii poate avea acelasi efect ca dublarea capacitatii de ventilare intr-un spatiu inchis, relateaza Reuters. ”Rezultatele sugereaza ca autoritatile din domeniul sanatatii publice ar trebui sa ia in considerare…

- Francezul de 80 de ani se pregatea sa ia cina cand a devenit tot mai iritat de o musca ce zbura in jurul sau. A luat paleta electrica anti-insecte si a inceput sa o agite prin aer pentru a lovi musca. In casa exista o scurgere provenita de la o butelie pentru gaz, iar reactia... View Article

- Arya a fost pierduta de stapan in zona orașului Teiuș, dupa ce a sarit din remorca in care se afla, și a fost gasita langa Pitești dupa o saptamana. A strabatut peste 250 de kilometri in cautarea stapanului, scrie Monitorul de Cluj. „Ea este Arya. Din pacate a sarit din remorca in care se afla... View…