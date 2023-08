Un politist a fost reținut dupa ce ar fi accesat ilegal baza de date a Politiei pentru bani. El a primit 1.000 de euro pentru a restitui un permis de conducere unui traficant de droguri. Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui polițist, cercetat pentru luare de mita și acces ilegal la un sistem informatic in forma continuata (trei acte materiale). In perioada ianuarie-martie 2023, polițistul ar fi accesat fara drept și in mod repetat baza de date a Poliției Rutiere, in scopul obținerii unor foloase necuvenite. El ar fi primit 1.000 de euro pentru restituirea…