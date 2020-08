Un politist opreste un autoturism Un politist opreste un autoturism. Verifica toate actele, totul in regula, pana cand observa ca in masina se afla 5 persoane. – Imi pare rau, dar circulati neregulamentar, spune politistul, sunteti 5 persoane in masina! – Ei si, care este problema? – Sunteti 5 persoane in masina. – Bine, si ce-i rau in asta? – Dom’le, sunteti 5 persoane in Audi Quattro, e clar masina are doar 4 locuri, ii spune clar numele, “quattro” inseamna “patru”. -Este “quattro” dar este masina de 5 persoane… -Nu! -Ok, as putea sa vorbesc cu seful tau? -Nu, nu se poate, este ocupat cu doi tipi intr-un “Fiat Uno”… Articolul… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

