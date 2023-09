Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj Napoca au fost solicitati ieri, 29 septembrie, sa intervina in apropiere de strada Fabricii de Zahar, langa trecerea la nivel cu calea ferata, unde un barbat a fost lovit de tren.Din nefericire, victima prezinta leziuni incompatibile cu viata.Am intervenit…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit vineri seara la un accident. Un autoturism a fost lovit de tren, pe raza localitații Jucu Herghelie. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SAJ, unde au gasit autoturismul avariat cu ocupanții…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit miercuri dimineața la un incendiu, produs la o magazie in localitatea Jucu de Mijloc. Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:15 și anunța un posibil incendiu la un atelier de mobila. Au fost alertate forțe și de la Detașamentele 2 Cluj-Napoca…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit, miercuri dimineața, pentru a stinge un incendiu de magazie in localitatea Jucu de Mijloc. Apelul de urgența a venit in jurul orei 05:15 și prezenta un posibil incendiu la un atelier de mobila. Drept urmare, au fost alertate forțe și de…

- Zece locatari dintr-un bloc de pe strada Eroilor, din Floresti, au fost evacuați, dupa un incendiu la un apartament.Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit, vineri seara, la un incendiu care s-a manifestat in interiorul unui apartament situat pe strada Eroilor din comuna Florești.…