- Un politist local, de 44 ani, din Galati, infectat cu COVID-19, a murit, noaptea trecuta, la domiciliu, unde era in izolare si urma un tratament medical, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al Politiei Locale Galati, Aurelia Matei. Potrivit acesteia, barbatul se afla in izolare la domiciliu din…

- Un polițist local, in varsta de 44 de ani, din Galați, a murit, in noaptea de vineri spre sambata, infectat cu SARS-CoV-2. Polițistul local din Galați, in varsta de 44 ani, a fost confirmat cu COVID-19 in 15 octombrie. El se afla in izolare la domiciliu pe 10 octombrie, cand a inceput sa aiba primele…

- Amendati pentru ca au plecat din carantina. Politistii nu i-au gasit acasa! Peste 1.200 de persoane au fost verificate de efectivele de poliție, in ultimele 24 de ore, pentru verificarea respectarii masurilor impuse in contextul starii de alerta, in zonele aglomerate, restaurante, terase dar si in mijloacele…

- Politistii bucuresteni au aplicat, miercuri, peste 790 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 150.000 de lei, in contextul prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a declarat purtatorul de cuvant al Politiei Capitalei, Diana Sarca. "Facem apel la dumneavoastra…

- Un numar de 7.136 de persoane cu COVID-19 sunt internate in unitatile sanitare de profil, a informat, joi, Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Agerpres.La ATI sunt internati 506 pacienti, precizeaza sursa citata. Citește și: Pro Romania, lovitura sub centura pentru USR: mutarea…

- Pe teritoriul Romaniei, 8.797 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 5.713 de persoane se afla in izolare instituționalizata. De asemenea, 30.877 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina instituționalizata se afla 31 de persoane,…

- Astazi, 88 de pacienti confirmați pozitiv, asimptomatici sau cu simptomatologie ușoara, se afla in izolare la domiciliu, transmite Direcția de Sanatate Publica Buzau, care precizeaza faptul ca la acest moment, in județul Buzau, toate paturile destinate internarii acestei categorii de pacienți sunt ocupate.…