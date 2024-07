Stiri pe aceeasi tema

- FBI a emis un comunicat in care spune ca a deblocat telefonul lui Thomas Matthew Crooks, individul care a tras cu arma in fostul președinte american in timpul unui miting. Exista zvonuri neconfirmate ca telefonul respectiv ar fi fost chiar un iPhone, insa agenția federala nu a dorit sa comenteze pe…

- Era sambata trecuta, puțin dupa ora 17.00 la New York (miezul nopții in Romania). Urmarisem meciul FCSB – Universitatea Cluj și am schimbat Digi Sport Romania cu FoxNews-ul american, care transmitea in direct mitingul electoral din orașul Butler, statul Pennsylvania, unde vorbea Donald Trump. Dupa numai…

- Tanarul inarmat a țintit un ofițer de pe acoperiș, inainte de a trage spre Trump, a declarat șeriful din comitatul Butler, Michael T. Slupe intr-un interviu acordat The Washington Post.Autoritațile locale au fost avertizate de mai mulți participanți la miting ca au vazut un barbat care se urca pe acoperișul…

- Presedintele american Joe Biden le-a cerut duminica americanilor, intr-un discurs rar, sa „reduca temperatura politica”, dupa ce rivalul sau republican Donald Trump a fost lovit in ureche de un glonț, in timpul mitingului sau electoral din statul Pennsylvania, relateaza Reuters, citata de News.ro.Impuscarea…

- Un fotograf NYT a surprins imaginea glontului in timp ce se apropia de Trump. Imaginea face inconjurul lumii Trump a fost impuscat la un miting din Butler, Pennsylvania, iar Doug Mills, un fotograf veteran al New York Times, a surprins imaginea glontului care trecea pe langa capul fostului Presedinte…

- Evan Vucci, fotograful veteran al agenției Associated Press, care l-a surprins pe Donald Trump insangerat ridicand pumnul in aer dupa ce a fost ridicat de agenții Serviciului Secret in urma tentativei de asasinat de la mitingul din Pennsylvania, a povestit pentru CNN cum a imortalizat acel moment.„Peste…

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa focuri de arma care au costat viata a cel putin o persoana din randul asistentei, scriu AFP si Reuters. Presupusul…

- Donald Trump a fost evacuat, sambata, de la un miting de campanie pe care il avea in orașul Butler, Pennsylvania. Agenții Secret Service au intervenit dupa ce in timpul discursului fostului președinte s-au auzit bubuituri similare unor focuri de arma, relateza The Guardian și New York Times.Donald Trump,…