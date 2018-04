Stiri pe aceeasi tema

- Un politist aflat in timpul liber a fost implicat sambata intr-un scandal in Mangalia impreuna cu alti patru barbati, conflictul izbucnind din cauza unor neintelegeri in trafic. Politistii au deschis o ancheta pentru a stabili cum s-a produs acest incident.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Comisia de ancheta privind acuzatiile de coruptie care ii vizeaza pe actuali sau fosti membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) a stabilit ca exista ‘o puternica suspiciune’ fata de mai multi dintre ei, a anuntat duminica APCE, intr-un comunicat, transmite AFP.…

- Federica Mogherini, reprezentanta diplomatiei europene, a cerut, sambata, o ancheta independenta cu privire la folosirea munitiei adevarate de catre armata israelianna in Gaza, in timpul infruntarilor soldate cu 16 morti si sute de raniti, relateaza AFP.“Folosirea munitiei adevarate trebuie…

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj, aflati in timpul liber, l-au depistat, ieri, pe bulevardul Dacia, din municipiu, pe S.C., de 16 ani, din localitate, fata de care Judecatoria Craiova a emis mandatul de arestare preventiva nr. 01 ...

- Politistii locali din Mangalia in frunte cu seful lor s-au dus sa supravegheze demolarea unei constructii facuta ilegal pe domeniul public. Doar ca la fata locului oamenii legii au fost intampinati cu pumni si cu picioare chiar de catre patron. Intr-un final, constructia fara autorizatie a…

- Un incident a avut loc astazi la Mangalia in timpul unei interventii pentru demolarea unui local situat in zona digului din Portul Turistic Mangalia. Politistii locali sositi la fata locului au fost agresati si injurati de proprietarii localului si nu le a fost permisa desfasurarea activitatii. Pentru…

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Sinesti, banuit de comiterea infractiunii de furt, a fost retinut de politisti pe baza de ordonanta pentru 24 de ore. El a fost surprins in flagrant de un politist aflat in timpul liber.