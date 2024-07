Stiri pe aceeasi tema

- Un ofiter german de politie si-a pierdut locul de munca dupa ce a furat aproximativ 180 de kilograme de branza cheddar dintr-un camion rasturnat dupa un accident rutier, transmite marti DPA.

- Un polițist de la Postul comunal Mușenița a fost condamnat definitiv de magistrații de la Curtea de Apel Suceava pentru cele doua infracțiuni pentru care a fost trimis in judecata, respectiv conducere sub influența alcoolului și parasirea locului accidentului.Sentința finala, identica cu cea ...

- Castig de cauza pentru mostenitorii celebrului fotbalist Diego Maradona. Curtea de Apel din Versailles a hotarat sa puna sub sechestru Balonul de Aur acordat sportivului in 1986. Furat si apoi gasit la Paris, acesta urma sa fie vandut la licitatie. In urma deciziei insa, licitatia, care trebuia sa aiba…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o benzinarie din București. Un polițist de la Rutiera a fost lovit in cap dupa ce a vrut sa prinda un hoț. Agresorul a fost, pana laurma, imobilizat cu ajutorul angajaților de la stația peco."La data de 03 iunie a.c.

- CANDIDAT…Duda-Epureni a ajuns dupa Revolutie comuna faradelegilor in materie de administratie publica. Tot ce este ilegal in materie de achizitii, investitii inutile, preturi de cumparare de trei ori mai mari, nerespectarea procedurilor, cheltuirea banului public dupa bunul plac, furturi din caseria…

- Barbat din Cugir care a amenințat un polițist și a facut scandal in curtea sediului de poliție, condamnat pentru ultraj Un barbat din Cugir care a amenințat un polițist a fost recent condamnat pentru ultraj. Condamnarea a venit la patru ani de la comiterea faptei. In data de 24 mai 2024, Judecatoria…

- Exploziv! Oana Zavoranu face valuri din nou! Și-a concediat avocatul in sala de judecata. Data in judecata de creditori, ținta nemulțumirilor sale a devenit propriul avocat in procesul cu medicul Bogdan Furtuna , fostul manager al clinicii sale, cel care a acuzat-o pe fosta vedeta de televiziune de…

- Doamna Dumitra traiește un coșmar din cauza vecinului ei. Barbatul intra in curtea ei fara sa ceara aprobare și a tras mai multe cabluri, fara voia sa. In ultimii ani a facut mai multe probleme, iar sesizarile facute catre autoritațile competente nu au avut nicio finalizare.