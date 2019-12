Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Targu Neamț il acuza pe fostul soț, de profesie polițist, ca o oprește in trafic și o amendeaza ca sa se razbune. Intr-o filmare, polițistul Narcis Negurici o sancționeaza pe fosta soție pe motiv ca nu are folii omologate, deși mașina ar fi fost cumparata de el, cu tot cu accesoriile de…

- Fosta sotie a unui politist din Targu Neamt sustine ca este victima abuzurilor celui care s-ar folosi de statutul de om al legii pentru a se razbuna. Luminita Negurici a depus o plangere impotriva fostului sot, pe care-l acuza ca se foloseste de prerogativele functiei de politist la Biroul Ordine Publica…

- Un polițist din Targu Neamț este in centrul unui scandal uriaș, dupa ce fosta soție l-a acuzat ca a oprit-o in trafic și a amendat-o ca sa se razbune. Mai mult de atat, femeia a facut publica și o filmare in care polițistul apare in timp ce o sancționeaza pentru ca nu are folii omologate, deși mașina…

- Cornel Galeș și fosta lui soție, Nela Pintoiu, au divorțat in urma cu 27 de ani, cand in viața barbatului a aparut Ileana Ciuculete. Fostul soț al artistei și-a parasit nevasta și fetița pentru a se casatori cu regretata cantareața de muzica populara.

- Agent șef principal de poliție Remus Radu, luptator al Serviciului pentru Acțiuni Speciale și agent de poliție Dumitru Dorobanțu, avand domeniu de activitate Ordine Publica in cadrul Secției 4 Poliție Brașov, ambii polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Brașov s-au intors invingatori de la…

- Sabrina Landucci, fosta soție a lui Mario Cipollini, cunoscutul ciclist italiat, l-a acuzat pe acesta de rele tratamente și amenințari. Sabrina a spus, in fața instanței, ca „Cipo” i-a pus pistolul la cap in timpul unui scandal conjugal, a notat La Nazione. Femeia a povestit ca episodul cu arma s-a…

- In perioada 02 – 03 octombrie 2019, politistii Serviciului de Ordine Publica – Biroul de Combatere a Delictelor Silvice din IPJ Alba, impreuna cu reprezentanți ai Garzii Forestiere Judetene Cluj, au efectuat un control la punctul de lucru din localitatea Buninginea al unei societati comerciale specializata…

- ARAD. Tanarul de 30 de ani a contactat virusul HIV in spital, la naștere, in anul 1989. Atunci, zeci de nou nascuți au fost infectați, in maternitați, din cauza unor ace nesterilizate. Tanarul a crescut, a devenit adult, s-a casatorit, iar acum are și copii. Soția sa este și ea seropozitiva.…