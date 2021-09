Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anunțat miercuri, 25 august, printr-o postare pe Facebook, ca s-a casatorit. Mireasa este diplomatul ONU Yiran Lin . „M-am casatorit cu partenera mea Yiran Lin. Sunt norocos și recunoscator pentru iubirea și sprijinul ei necondiționat, și ca și-a gasit…

- Un polițist din Alba aflat in timpul liber și un prieten de-al sau, au salvat viața victimei unui accident de circulație la care au ajuns din intamplare. Cei doi au observat un autoturism rasturnat in care era prins un barbat. A fost imposibil sa il scoata din mașina și au sunat imediat la 112. Intre…

- Primarul de Balti, Renato Usatii se pare ca s-a razgandit sa demisioneze din functia de edil. Prins cu treburile prin gospodarie, la bustul gol, Usatii a anuntat pe retelele de socializare ca este nemultumit de cum merg treburile la Primarie in lipsa sa.

- In ziua de 7 august, politistii de Serviciului de Investigatii Criminale, impreuna cu polițiști din cadrul Postului de poliție, sprijinți de luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au descins la un imobil din Beceni, unde au depistat un tanar in varsta de 27 de ani, din aceeași localitate,…

- Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat la finalul saptamanii trecute un control pe linia respectarii drepturilor de proprietate intelectuala la punctul de lucru al unei societații comerciale, situat in municipiul Targu Jiu. Cu aceasta ocazie, polițiștii…

- Astazi, 8 iulie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din județul Cluj au efectuat 6 percheziții, in municipiul Cluj-Napoca, la sediul unor societați comerciale, pentru documentarea activitații infracționale a unor persoane, banuite de punerea in circulație a unor produse…

- Doi tineri infractori din Mehedinți au fost capturați astazi in zona localitații Verești in urma unei acțiuni demne de un film. S-au tras focuri de arma, s-a folosit elicopter pentru urmarire aeriana, o autospeciala a Poliției care urmarea mașina in care se aflau infractorii a fost scoasa din cursa…

- Un barbat din Dolj a evadat din sediul Postului de Poliție Șimnicu de Sus, in timpul cercetarilor, conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Dolj. Potrivit IPJ Dolj, barbatul a fost gasit și prins luni dimineața intr-un șanț cu vegetație abundența, de pe marginea unui drum secundar…