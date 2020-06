Stiri pe aceeasi tema

- Un ofițer din cadrul Poliției Naționale a murit, fiind rapus de noul coronavirus. Anuntul a fost facut pe pagina de facebook a Ministerul Afacerilor Interne. Omul legii avea 42 de ani, era casatorit si avea doi copii. Acesta a activat in cadrul Poliției din anul 1997.

- Inca un medic a fost rapus de noul tip de coronavirus. Este vorba despre Profesorul universitar Gavril Boian, doctor habilitat in științe medicale, șef al Catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrica „Natalia Gheorghiu”, care a decedat la varsta de 74 de ani.

- Biserica Ortodoxa din Moldova, condusa de mitropolitul Vladimir, s-a adresat cu o solicitare oficiala catre Guvernul de la Chisinau in care cere sa nu permita vaccinarea obligatorie a populatiei impotriva COVID-19. Biserica spune „ca tehnologia 5G in combinatie cu anumite vaccinuri administrate in China…

- Medicul chirurg Ivan Sleahtitchi, in varsta de 72 ani, a fost rapus de virusul COVID-19. El activa in cadrul Spitalului Raional Ceadir-Lunga. Pe data de 1 mai curent, a fost internat la Institutul de Medicina Urgenta, in stare foarte grava, fiind transferat de la Spitalului Raional Comrat.

- 75 de copii infectați cu COVID-19 din țara noastra sunt internați la moment in spitale. Doi dintre aceștia sunt in stare grava.Potrivit datelor ministerului Sanatații, ceilalți copilași bolnavi de coronavirus au o stare de sanatate de gravitate medie și satisfacatoare.

- Duminica a fost inregistrat un nou caz de deces in sistemul medical din R. Moldova. Este vorba de Siman Ivan, seful sectiei chirurgie a SR Orhei, in varsta de 68 ani. Aceasta a fost internat pe data de 7 aprilie, la Spitalul Clinic Republican. El suferea de mai multe boli cronice: diabet zaharat tip…

- Doi copii diagnosticati mai devreme cu COVID-19 au fost externati, luni, din Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase pentru Copii. Iar de la Spitalul de Boli Infectioase „Toma Ciorba” au fost externati inca trei adulti. Astfel, numarul total al cazurilor recuperate a ajuns la 18. Informatiile…

- Trei sectii medicale ale Spitalului de Copii “Sfanta Maria” din Iasi au fost inchise, cu pacienti si cadre medicale in interior, in jur de 24 de ore, din cauza suspiciunii ca o doctorita a unitatii sanitare ar putea fi infectata cu noul coronavirus.