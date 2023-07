Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa ce un polițist s-a plans ca e terorizat de șef, in beneficiul unui om de afaceri. E vorba de un scandal aparut la Bihor.Referitor la subiectul dezbatut in spațiul public, privind un polițist din Bihor care ar fi descoperit…

- Ancheta in cazul ”azilurilor groazei” se mișca mai greu decat s-ar fi așteptat opinia publica. Inclusiv premierul Marcel Ciolacu a pus presiune asupra autoritaților sa grabeasca procedurile, iar cei vinovați sa fie executați rapid.Surse din Ministerul de Interne ne-au explicat ca se incearca o ancheta…

- O noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 11.00 GMT la Paris. Este pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta. S a produs o tragedie Este vorba despre un adolescent ucis de un politist, a anuntat presedintia, anunta AFP.Seful statului a convocat…

- Pensionar special, patru salarii, bonus urias. Ionel Georgescu, seful Corpului de Control al ministrului Energiei, Virgil Popescu, este unul dintre bugetarii de lux ale carui venituri de la stat depasesc salariile cumulate ale presedintelui Klaus Iohannis si premierului Nicolae Ciuca. In plus, Georgescu…

- Noul procuror general al Romaniei, Alex Florenta, a declarat marti, 9 mai, in cadrul unei intalniri cu jurnalistii, ca ancheta in dosarul privind protestul Diasporei din Piața Victoriei, din 10 august 2018, va fi finalizata pana in toamna acestui an, a informat Agerpres.Florența a menționat ca cercetarile…

- Calculatoarele Direcției de Venituri din cadrul Primariei Alba Iulia au fost verificate joi dimineața, 4 mai a.c., de Serviciul Roman de Informații. Acțiunea vine dupa o breșa grava de securitate ce s-a produs in cursul zilei de miercuri, 2 mai a.c..

- ANCHETA INTERNA la Primaria Alba Iulia, dupa ce datele personale ale tuturor proprietarilor din oraș au fost publicate pe site O ancheta interna se desfașoara joi, 4 mai, la Primaria Alba Iulia, dupa scurgerea grava de informații petrecuta miercuri 4 mai. Conducerea primariei incearca sa afle in ancheta…