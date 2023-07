Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Interne a solicitat Politiei Romane sa demareze urgent verificari in legatura cu acuzatiile aduse de un politist din Oradea, care sustine ca datele sale personale au fost accesate in mod ilegal, chiar din interiorul Politiei, in interesul unui influent om de afaceri local.

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a dispus ancheta fulger in MAI, dupa ce un polițist s-a plans ca e terorizat de șef, in beneficiul unui om de afaceri. E vorba de un scandal aparut la Bihor.Referitor la subiectul dezbatut in spațiul public, privind un polițist din Bihor care ar fi descoperit…

- Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, avertizeaza cetațenii despre faptul ca simbolurile companiei sunt folosite de escroci. Potrivit lui Ceban, infractorii publica mesaje in care susțin ca persoanele pot caștiga zilnic 8.300 de lei, iar pentru a beneficia de acești bani, victimele sunt indemnate sa furnizeze…

- Un atac armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chișinau. Un cetațean din Tadjikistan a furat pistolul unui polițist și a ucis doua persoane. Un incident armat a avut loc vineri pe aeroportul din Chisinau, unde un cetatean strain caruia i-a fost refuzata intrarea in Republica Moldova a deschis focul…

- O noua celula interministeriala de criza, vineri, la ora 13.00 11.00 GMT la Paris. Este pentru a doua oara in doua zile, dupa o a treia noapte de violente in Franta. S a produs o tragedie Este vorba despre un adolescent ucis de un politist, a anuntat presedintia, anunta AFP.Seful statului a convocat…

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

- Pensionar special, patru salarii, bonus urias. Ionel Georgescu, seful Corpului de Control al ministrului Energiei, Virgil Popescu, este unul dintre bugetarii de lux ale carui venituri de la stat depasesc salariile cumulate ale presedintelui Klaus Iohannis si premierului Nicolae Ciuca. In plus, Georgescu…

- Procurorul sef al Bulgariei Ivan Ghesev a scapat nevatamat luni dupa explozia unui dispozitiv la trecerea masinii sale oficiale. Parchetul Bulgariei a afirmat ca investigheaza explozia drept act terorist, desi Ministerul de Interne a vorbit doar de un ‘incident’, relateaza EFE. Petar Todorov, secretar…