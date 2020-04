Un politist si-a pierdut viata la Napoli, in noaptea de duminica spre luni, in urma unui accident rutier ce s-a produs dupa o tentativa de jaf esuata, de care, potrivit presei italiene, s-ar face vinovati indivizi de etnie roma.

In incidentul care s-a produs in cursul noptii, hotii au intrat cu autovehiculul furat in care se aflau intr-o masina de politie, dupa ce au esuat in tentativa de a fura dintr-un ATM, potrivit agerpres.ro.

Citește și: Alerta! Școlile nu se mai redeschid in anul acesta școlar! Anunțul facut de Klaus Iohannis!

Politistul Pasquale Apicella, de 37 de…