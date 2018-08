Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Iasi a fost victima unui accident rutier produs pe soseaua de centura a municipiului resedinta, in timp plecase in cautarea unui copil disparut de acasa, transmite Agerpres.ro. Barbatul, in varsta de 50 de ani, se afla in misiune, alaturi de…

- Tragedia aviatica de astazi, de la Fratautii Vechi, din Suceava, a inlacrimat o tara intreaga. Dupa ce pilotul Florin Rotaru a murit in urma cu o luna la Baza 86 Aeriana Fetesti, o alta tragedie a indoliat aviatia din Romania. Un alt pilot a murit, iar altul este in stare grava la spital, dupa ciocnirea…

- Un barbat din Iași a fost ranit intr-un parc din oraș in timp ce folosea un aparat de fitness. Aparatul s-a rupt iar piesele in mișcare l-au lovit destul de serios. Pericolul pentru adulți și copii este foarte mare, pentru ca primaria nu intreține dotarile și locurile de joaca, unele dintre ele foarte…

- Carnagiu pe un drum județean din Prahova. Un copil de 14 ani și doi adulți au murit dupa ce doua mașini s-au ciocnit, luni dupa-amaiza, iar impactul a fost atat de devastator incat ambele vehicule s-au rasturnat, fiind distruse in mare parte. Accidentul s-a produs, potrivit polițiștilor, pe Drumul Județean…