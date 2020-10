Stiri pe aceeasi tema

- Un polițist aflat in timpul liber a salvat un barbat aflat intr-o mașina care a luat foc. Victima conducea autoturismul in momentul cand i s-a facut rau și a pierdut controlul volanului, izbindu-se de un copac. Polițistul era in trecere și, impreuna cu alți oameni, a reușit sa scoata victima din…

- Un barbat de 64 de ani a iesit cu masina in decor pe DN 26D, in contextul in care i s-a facut rau la volan si a pierdut controlul directiei. La scurt timp dupa ce a fost scos din masina, aceasta a luat foc.

- Accident fatal in dupa-amiaza zilei de astazi, in capitala. Un barbat a murit sub roțile unei mașini, pe strada Uzinelor din sectorul Ciocana al Chișinaului. Ofițerul de presa de la Poliția capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru echipa.md ca la volanul mașinii se afla un barbat de 38 de ani. Acesta…

- Doi pompieri militari, aflați in timpul liber, și un polițist au salvat viața unui barbat care a fost lovit pe o trecere de pietoni de un șofer care nu a oprit. Cei doi pompieri i-au acordat victimei primul ajutor pana la sosirea ambulanței.

- Un barbat de 59 de ani din judetul Galati s-a ales cu dosar penal dupa ce a accidentat mortal un biciclist pe DJ 251E, informeaza, luni, Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati.Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre producerea un accident rutier pe…

- Un barbat de 70 de ani a suferit vatamari corporale dupa ce autoturismul pe care il conducea a fost lovit marti de un tren privat, care se deplasa pe relatia Alba Iulia - Zlatna, la trecerea de nivel cu calea ferata in satul Galati, potrivit Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Un tanar din Aiud a fost reținut pentru furt, dupa ce a fost prins de un polițist care se afla in timpul sau liber. Tanarul este banuit ca a spart geamul unei mașini parcate pe o strada din Cluj-Napoca și a furat din interior un telefon mobil și un scanner. Potrivit IPJ Cluj, duminica, in […] Citește…

- Sindicatul Europol publica, vineri seara, imagini cu un barbat lovit de o masina, intr-un conflict care are loc intre mai multe persoane la Murgeni. O masina de Politie care trece prin zona pleaca, desi participantii la scandal aruncau cu pietre catre autoturismele care circulau.