Un politist din Constanta a refuzat 4000 de euro mita! Inchisoare cu executare pentru cel care a incercat sa-l corupa

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au decis condamnarea definitiva a unui barbat din judet la pedeapsa de sase ani de inchisoare cu executare, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. Inculpatul este acuzat ca si ar fi injunghiat de mai multe ori fostul cumnat Conform anchetatorilor,…

- Un șofer și administratorul unei companii de transport, care in luna aprilie, anul 2022, nu au declarat in vama 240 mii de dolari și 8 mii de euro, au fost condamnați la patru ani de inchisoare.

- Mario Iorgulescu, fiul sefului Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a fost condamnat la 15 ani si opt luni de inchisoare cu executare. Acesta a fost judecat pentru uciderea unui tanar intr-un accident de circulatie produs in anul 2019. Magistratii au mai stabilit despagubiri civile in valoare…

- Curtea de Apel Constanta au decis condamnarea definitiva a unui tanar, de 26 de ani, din Harsova, la inchisoare cu executare pentrul ultraj Cel in cauza a luat un an de inchisoare cu executare Tanarul este acuzat ca, la inceputul lunii ianuarie 2020, ar fi amenintat cu acte de violenta persoana vatamata…

- Procurorii din Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata a unui barbat, de 49 de ani, acuzat de dare de mita Cel in cauza este suspectat ca, la data de 09.08.2022, ar fi dat unui agent de politie din cadrul Garzii de Coasta suma de 400 de lei.Recent, cel in cauza…

- Cazul celei mai misterioase crime de la noi din țara revine in atenție dupa ce fostul polițist Cristian Cioaca a incercat, fara succes, sa obțina eliberarea condiționata dupa executarea a doar 9 ani din cei 15 primiți. Judecatorii considera ca Cioaca nu a depus eforturi sa obțina recompense in detenție…

- Falimentul Asociatiei Clubul Sportiv Fotbal Club Excelenta fosta Club Sportiv Fotbal Club Farul Constanta merge mai departe in instanta Judecatorii de la Tribunalul Constanta au acordat un nou termen in cauza 3 aprilie 2023 , pentru continuarea proceduri. Reamintim ca, potrivit portalului instantelor…

- Fostul politist Cristian Cioaca ramane in inchisoare. Magistrații au respins luni cererea de eliberare condiționata formulata de acesta, dupa ce a executat efectiv peste jumatate din pedeapsa de 15 ani si 8 luni de inchisoare primita in 2014 pentru uciderea sotiei sale, avocata Elodia Ghinescu. „Respinge…