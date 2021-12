Un polițist din Capitală și-a uitat arma în toaleta unei benzinării. Cum a fost recuperată Un politist din Capitala este cercetat dupa ce si-a uitat arma in toaleta unei benzinarii. Pistolul a fost luat de o femeie si, ulterior, aruncat pe un teren viran. Femeia si un barbat au fost retinuti, arma fiind recuperata. “In data de 15 decembrie 2021, un agent de politie din cadrul Sectiei 9 Politie, aflat […] The post Un polițist din Capitala și-a uitat arma in toaleta unei benzinarii. Cum a fost recuperata appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

