- Cinci politisti din cadrul Sectiei 21 de Politie din Bucuresti se afla in izolare, dupa ce un coleg a fost depistat cu COVID-19, a informat, marti, Politia Capitalei. De asemenea, arata sursa citata, la nivelul structurii de Actiuni Speciale, 36 de politisti sunt in izolare, un coleg fiind…

- In cursul zilei de astazi, a fost confirmat pozitiv și cel de-al doilea polițist de la IPJ Dambovița. Este vorba despre colegul primului polițist confirmat pozitiv din cadrul SICE al IPJ Dambovița.

- Primul caz de infectare cu noul coronavirus din Spitalul Județean de Urgența Buzau a fost confirmat, ieri, la o pacienta varstnica internata pe secția de Boli Interne. Femeia a fost deja transferata la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, devenit unitate suport in tratarea coronavirusului. Se pare ca femeia…

- COMUNICAT DE PRESA Parintele diacon, slujitor la Catedrala eparhiala, imediat dupa ce a constatat o creștere a temperaturii corpului, in cursul dimineții zilei de marți, 12 mai a.c., a anunțat conducerea Centrului Eparhial, Direcția de Sanatate Publica Județeana Dambovița și s-a prezentat la Secția…

- Presedintele Partidului Forta Naționala Suceava, deputatul Alexandru Baișanu, a declarat ca a avut dreptate atunci cand a afirmat, in nenumarate randuri, ca la Spitalul Județean Suceava a fost ascuns numarul exact al persoanelor care au murit din cauza noului coronavirus. Alexandru Baișanu a spus ca…

- Un șofer de autobuz al STPT a fost confirmat cu Covid-19. Este primul angajat al societații de transport public infectat cu noul coronavirus. Intrase deja in șomaj tehnic și nu a mai fost la lucru din 30 aprilie. Timp de zece zile a mers cu un singur autobuz, pe mai multe linii.

- A decedat inca un barbat, confirmat cu COVID-19, care a fost internat la Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei”, din Lugoj. Barbatul a murit in urma cu 5 zile, dar decesul a fost anunțat de autoritați astazi. Barbatul avea 49 de ani și a fost internat in secția Boli Infecțioase…

- Un polițist din Singeorz Bai a fost depistat pozitiv cu COVID-19. Acesta era internat de vineri, de cand i se facuse rau in timpul serviciului. Colegii lui se afla in izolare. Inca un polițist din cadrul IPJ BN a fost depistat cu COVID-19. Vineri, in timp ce se afla in patrulare, a inceput sa se simta…