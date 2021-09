Un polițist din București depistat sub influența drogurilor la intrarea în serviciu Un polițist de la Secția 20 din București a fost depistat sub influența drogurilor la intrarea in serviciu, iar acum este cercetat disciplinar. „In data de 03.09.2021, structura de control intern a Poliției Capitalei a efectuat o verificare la intrarea in serviciu a polițiștilor, precum și o testare cu aparatul alcooltest și aparatul DrugTest. Unul dintre polițiști, agent, in cadrul Secției 20, a avut rezultat pozitiv la consum de substanțe psihotrope, fapt pentru care a fost retras din serviciu și s-a dispus declanșarea unei verificari disciplinare. Precizam ca astfel de controale sunt curente… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un agent de politie din Bucuresti a fost depistat pozitiv la consum de substante psihotrope, in acest caz fiind declansata o cercetare disciplinara, a anuntat, sambata, Politia Capitalei. "In data de 03.09.2021, structura de control intern a Politiei Capitalei a efectuat o verificare la intrarea in…

- Un agent de poliție din București a fost depistat pozitiv la droguri, la o testare facuta la intrarea in serviciu. Acesta va fi cercetat disciplinar. "In data de 03.09.2021, structura de control intern a Poliției Capitalei a efectuat o verificare la intrarea in serviciu a polițiștilor, precum…

- Incidentul a avut loc vineri, 3 septembrie, in timpul unei verificari a polițiștilor la inceputul turei. Agentul a fost testat cu aparatul alcooltest și aparatul DrugTest și ”a avut rezultat pozitiv la consum de substanțe psihotrope”, potrivit unui comunicat de presa al Poliției Capitalei. Polițistul…

- Intr-o incapere a Secției 3 de Poliție din București a cazut tavanul, anunța sindicatul Europol. Din fericire, niciun polițist nu se afla in birou in momentul respectiv. Poliția Capitalei a precizat ca sediul Secției 3 Poliție era in proiect de modernizare. S-ar fi efectuat expertiza tehnica și studiul…

- Politistii din Bucuresti au urmarit pe mai multe strazi un autoturism condus de un barbat care a refuzat sa opreasca la semnalul agenților. Pentru oprirea șoferului au fost trase mai multe focuri de arma in plan vertical si asupra masinii. Autoturismul, care a lovit usor un taxi, a fost blocat pe un…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a avut prima reacție in legatura cu scandalul in care a fost implicat comisarul șef din MAI, Christian Ciocan. Mai clar, omul legii, care conduce unitatea de Politici publice a MAI, a fost filmat in Secția 4 de poliție din București in timp ce se certa cu un polițist…

- Politistii din Bucuresti au demarat o ancheta, dupa ce soferul unei masini a aruncat un plic cu bani in interiorul altei masini, fiind vazut de un echipaj de Politie aflat in patrulare. In masina a fost gasita suma de 300.000 de euro si aproximativ 45.000 dolari. Ambele persoane au fost identificate.…

- Un copil a supraviețuit miraculos, dupa ce a cazut de la etajul 6 al unui bloc din Sectorul 2 al Capitalei. Echipajul medical ajuns la fața locului l-a transportat rapid la spital. „Astazi, prin apel 112, Sectia 7 Politie a fost sesizata cu privire la faptul ca un minor s-a precipitat de la etajul 6…