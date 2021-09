Stiri pe aceeasi tema

- Un politist de la Sectia 20 din Capitala este verificat disciplinar dupa ce a fost depistat sub influenta drogurilor la intrarea in serviciu, un caz similar fiind inregistrat in luna august in judetul Prahova, anunța Observatornews . „In data de 03.09.2021, structura de control intern a Politiei Capitalei…

- Descoperire incredibila in randul polițiștilor din Capitala. Un agent a fost testat pozitiv la substanțe psihotrope, la intrarea in tura. Potrivit unor surse din Poliție, acesta lucreaza la Secția 20 Poliție. A fost declanșata o ancheta disciplinara, agentul fiind restras din zona de intervenție la…

- Un roman cautat de FBI pentru inșelaciune, spalare de bani și falsificare de pașapoarte, printre altele, a fost prins in București, informeaza Digi24 . Conform anunțului de urmarire generala a romanului in varsta de 40 de ani, autoritațile americane erau dispuse sa ofere pana la 750.000 de dolari recompensa…

- Ciprian Ciucu o acuza pe Violeta Alexandru de minciuna și a precizat, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca s-a retras din comitetul de organizare a alegerilor interne din PNL București. Liberalii din Capitala urmeaza sa-și aleaga sambata liderii, iar echipele candidatilor s-au reunit pentru a…

- Procurorii anti-corupție fac, miercuri, percheziții la Primaria Sectorului 3, instituție condusa de Robert Negoița, și la Primaria Sectorului 5, condusa de Cristian Popescu Piedone. Se pare ca aceste doua instituții sunt singurele care au refuzat sa evacueze magazinele și tarabele amplasate ilegal de…

- DNA efectueaza, miercuri dimineața, mai multe percheziții la Sindicatul Liber din Metrou, dar și la locuința lui Ion Radoi, președintele sindicatului, au declarat surse din ancheta pentru ziarul Libertatea. Perchezițiile vin dupa ce Ministerul Transporturilor și Metrorex au evacuat spațiile comerciale…

- Doi tineri au filmat la inceputul lunii iunie un polițist care dirija circulația intr-o intersecție, in București, și care n-a lasat sa treaca niciun șofer care a depașit coloana de la semafor pe linia de tramvai. Imaginile au devenit virale pe Facebook.Publicat pe pagina Secția de Poliție, video-ul…