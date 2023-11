Noul comandant al IPJ Botosani l-a surprins pe un polițist in timp ce facea vin in curtea sediului Politiei din Stefanesti. Totul a inceput in momentul in care noul comandant al Inspectoratului de Politie al Judetului (IPJ) Botosani, comisarul-sef Gheorghe Costan a luat decizia de a efectua o serie de controale. Vizat de acest control a fost și sediul Politiei Orasului Stefanesti, acolo unde comandantul IPJ Botosani a descoperit in curtea institutiei butoaie, o cantitate de struguri, dar si un zdrobitor. Polițistul care facea vin in curtea Politiei din Stefanesti i-a explicat sefului ca locuieste…