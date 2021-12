Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 50 de ani din comuna Nicolae Titulescu, Olt, care a incercat sa sinucida in timp ce transmitea in direct pe Facebook, a fost salvat de politisti, dupa ce acestia au fost sesizati la 112 de o persoana care a observat intentia barbatului, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean…

- Insoțitorii de zbor l-au gasit pe barbat inconștient in toaleta, la scurt timp dupa ce avionul decolase din stațiunea egipteana Sharm el-Sheikh, avand ca destinație orașul Samara, din sud-vestul Rusiei, relateaza publicația The Moscow Times . Averonava a aterizat de urgența la Cairo, unde medicii au…

- Procurori si ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) fac, miercuri, cinci perchezitii in judetul Bacau, inclusiv la sediul Politiei Darmanesti, intr-un dosar de luare de mita. Șase politisti sunt suspectati ca solicitau sume intre 400 si 500 de lei de la soferii opriti in trafic, pentru a nu-i…

- Procurori si ofiteri ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA) fac, miercuri, cinci perchezitii in judetul Bacau, inclusiv la sediul Politiei Darmanesti, intr-un dosar de luare de mita in care sase politisti sunt suspectati ca solicitau sume intre 400 si 500 de lei de la soferii opriti in trafic, pentru…

- Sase politisti de la Politia orasului Darmanesti sunt acuzati de luare de mita intr-un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau si politistii anticoruptie ai Directiei Generale Anticoruptie (DGA), se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de DGA. Potrivit…

- Șase agenți din Poliția Bacau sunt banuiți de luare de mita. Practic, opreau zilnic șoferi și cereau mita intre 400 și 500 de lei pentru a nu-i amenda. Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bacau și polițiștii anticorupție ai Direcției Generale Anticorupție fac cercetari intr-o cauza…

- Tragedie la Ulmeni: un tanar profesor de matematica-informatica, in varsta de doar 24 de ani, de la Liceul Teoretic „George Pop De Basești” din orașul maramureșean, a fost gasit spanzurat. Conform site-ului jurnalistului Vasile Dale, nenorocirea s-ar fi produs dupa terminarea orelor de curs. In acest…

- Un barbat in varsta de 67 de ani, pacient al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Ploiesti, a murit luni dimineata, dupa ce s-a aruncat de la etajul al cincilea al cladirii in care era internat, informeaza Agerpres. In jurul orei 10:45, politistii din cadrul Politiei municipiului Ploiesti au fost sesizati…